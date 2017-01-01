Колишній російський депутат дав свідчення у справі Януковича

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Механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв в центрі Києва

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє «Коммерсант».

Як пише видання, Вороненков частково підтвердив слідчим свідчення, які раніше дав інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов, який отримав влітку-2016 посвідку на проживання в Україні. За словами джерела ЗМІ, близького до ГПУ, Денис Вороненков «сам виявив ініціативу, вийшов на генпрокурора України Юрія Луценка і дав свідчення у справі Януковича».

Співрозмовник видання не виключив, що за підсумками цієї бесіди Луценко пред'явив Януковичу звинувачення в державній зраді, яка полягала в тому, що екс-президент запросив в Україну російські війська.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що свої свідчення проти Віктора Януковича дав ще один колишній російський депутат. «Ми допитали двох депутатів Держдуми РФ. Вони свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв в центрі Києва», - заявив тоді Луценко.

Нагадаємо, ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.