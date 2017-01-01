Колишній соратник Януковича назвав екс-главу МВС Захарченка Паніковським

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Фото Еспресо.TV Анатолій Могильов

На думку Могильова, Захарченко не виконав завдань, які мав виконувати міністр внутрішніх справ

Екс-міністр внутрішніх справ з команди президента-втікача Януковича Анатолій Могильов вважає Віталія Захарченка, який змінив його на цій посаді, жалюгідним. Про це він сказав в ефірі «112 телеканалу».

«Те, що він втік з країни, здається, навіть раніше за президента, покинув особовий склад, який виконував вказівки, команди... Пам'ятаєте, у Ільфа і Петрова був такий персонаж Паніковський і характеристика «жалюгідна незначна особистість», - зазначив він.

На думку Могильова, Захарченко не виконав завдань, які мав виконувати міністр внутрішніх справ.

«Якби на чолі МВС за часів Майдану стояла адекватна людина, яка розуміє, як працює система, обійшлося б без кровопролиття, без печальних подій... Захарченко був до цього неготовим, він не міг виконувати такі задачі. Він жодного дні не керував навіть маленьким райвідділом... Я думаю, він не дуже розумів, як керувати особовим складом», - додав він.

Крім того, за словами Могильова, Захарченко був схильним до самозамилування. «Він дуже любив собою милуватися», - зазначив він.