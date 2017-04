Колишній спічрайтер Буша познущався над Трампом, який не уявляв усієї складності президенства

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девід Фрум написав, що ніхто не міг і подумати, що президентство – це складно

Колишній спічрайтер президента США Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум, який зараз є редактором у виданні The Atlantic, у саркастично-іронічному стилі прокоментував слова діючого хазяїна Білого дому Дональда Трампа про те, що його колишнє життя – до президентства - було кращим.

У серії твітів Фрум згадав усі проблеми, які виникли у США з початком президентства Трампа, включаючи історію з колишнім радником нацбезпеки Майклом Флінном та зупинку відміни Obamacare.

«Ніхто не міг знати, що це є неправильним, коли колишній шеф розвідувального агентства отримує гроші від іноземних урядів … Ніхто не міг знати, що невеличка брехня про прослуховування може викликати стільки проблем … Ніхто не міг знати, що скасування медичного страхування для десятків мільйонів людей буде мати політичні наслідки … Ніхто не міг знати, що податкова реформа має бути з цифрами … Ніхто не міг знати, що Індійський і Тихий океани – це різні океани … Ніхто не міг знати, що його дружина виглядає нещасливою, як тільки він відвертається», - йдеться у серії твітів.

Nobody could have known it was wrong for a former head of an intelligence agency to accept money from foreign governments — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that a few dozen little white lies about things like wiretapping could cause so much trouble — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that removing health coverage from tens of millions of people might have political consequences — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that tax plans are supposed to come with numbers — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that the Indian and the Pacific are different oceans — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Nobody could have known that his wife often looks unhappy when his back is turned — David Frum (@davidfrum) April 28, 2017

Девід Фрум - канадсько-американський політичний оглядач неоконсервативних поглядів. Колишній спічрайтер президента США Джорджа Буша-молодшого. Є старшим редактором у виданні The Atlantic.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.