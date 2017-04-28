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    Колишній спічрайтер Буша познущався над Трампом, який не уявляв усієї складності президенства

    • Сьогодні, 20:59
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    Девід Фрум написав, що ніхто не міг і подумати, що президентство – це складно

    Колишній спічрайтер президента США Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум, який зараз є редактором у виданні The Atlantic, у саркастично-іронічному стилі прокоментував слова діючого хазяїна Білого дому Дональда Трампа про те, що його колишнє життя – до президентства - було кращим.

    У серії твітів Фрум згадав усі проблеми, які виникли у США з початком президентства Трампа, включаючи історію з колишнім радником нацбезпеки Майклом Флінном та зупинку відміни Obamacare.

    «Ніхто не міг знати, що це є неправильним, коли колишній шеф розвідувального агентства отримує гроші від іноземних урядів … Ніхто не міг знати, що невеличка брехня про прослуховування може викликати стільки проблем … Ніхто не міг знати, що скасування медичного страхування для десятків мільйонів людей буде мати політичні наслідки … Ніхто не міг знати, що податкова реформа має бути з цифрами … Ніхто не міг знати, що Індійський і Тихий океани – це різні океани … Ніхто не міг знати, що його дружина виглядає нещасливою, як тільки він відвертається», - йдеться у серії твітів.

    Девід Фрум - канадсько-американський політичний оглядач неоконсервативних поглядів. Колишній спічрайтер президента США Джорджа Буша-молодшого. Є старшим редактором у виданні The Atlantic.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

    США Дональд Трамп
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