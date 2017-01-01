Колишньому начальнику Миколаївського порту повідомили про підозру

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Наразі вирішується питання про обрання судом підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику Миколаївського морського порту Василю Капацині у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Правоохоронці розслідують факт зловживання службовим становищем посадовцями ДП «Миколаївський морський торговельний порт», внаслідок чого державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

У ГПУ зазначили, що колишній начальник ДП «Миколаївський морський торговельний порт» Капацина у 2006 році, зловживаючи своїм службовим становищем, надав недостовірні відомості до Міністерства транспорту та зв’язку про походження земельної ділянки і посприяв комерційній структурі у незаконному та безоплатному вилученні земельної ділянки порту площею 15 500 кв. м, створеної за рахунок державного порту, вартість будівництва якої становить понад 2,6 млн грн, чим завдав державі значних збитків.

Правоохоронці повідомили про підозру екс-посадовцю у зловживанні владою або службовим становищем та внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів.

Наразі вирішується питання про обрання судом підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Довідково: за скоєні кримінальні правопорушення колишньому начальнику порту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.