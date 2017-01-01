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    Коломойському дали 10 років на оплату боргів

    • Вчора, 17:07
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    За рішенням наглядової ради створено спецпідрозділ, який має протягом двох місяців здійснити інвентаризацію кредитів

    Для колишніх акціонерів Приватбанку реструктуризували кредити на 10 років з поквартальною виплатою.

    Про це повідомив голова правління Приватбанку Олександр Шлапак, передає Еспресо.TV.

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    Початок погашення основної суми заборгованості заплановано на 2018-2019 роки.

    Зараз по кредитах пов'язаним особам виплачуються тільки відсотки.

    «Угода передбачає реструктуризацію заборгованості на десять років. Оплата заборгованості поквартальна. Перші виплати ось-ось повинні наступити», - пояснив він.

    При цьому ті платежі, термін оплати за якими вже настав, обслуговуються в повному обсязі.

    Шлапак зазначив, що за рішенням наглядової ради створено спецпідрозділ, який має протягом двох місяців здійснити інвентаризацію кредитів пов'язаних осіб.

    «Зрозуміти – що обслуговується, що ні, яка перспектива цих позик. Після цього – переговори з колишніми акціонерами», – пояснив голова правління.

    Шлапак висловив сподівання, що ці переговори проводитимуть ті, хто підписував угоду з екс-акціонерами банку – прем'єр-міністр, глава Нацбанку.

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