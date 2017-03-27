Команда Резніченка відзвітувала за два роки роботи в Дніпропетровській ОДА

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Команда Валентина Резніченка

У звіті йдеться про досягнення команди губернатора

27 березня команда губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка відзвітувала за два роки своєї роботи, повідомляє видання «Дніпроград».

Згідно з даними, наведеними під час звіту, за два роки було відремонтовано дороги загальною площею 5 млн кв. м, реконструйовано 350 об’єктів, зокрема медичних установ та дитячих садків. Торік Дніпропетровська область стала єдиною з областей України, що відкрила два нових дошкільних заклади – у Слобожанську, та на Лівобережному-3. В дитячих садках з’явилося 2673 вільних місця.

З обласного бюджету було виділено кошти на встановлення 41 водогону у найвіддаленіших районах області, це означає, що близько 300 тисяч жителів Дніпропетровщини відтепер забезпечені водопостачанням.

Як було сказано під час звіту, за час роботи команди губернатора Резніченка соціальним житлом забезпечені близько 30 сімей. У селищі Покровському зведено житловий будинок, будівництво якого було заморожено останніх 20 років.

Окрім того, було проведено ремонт у 50 обласних школах, закуплено 67 шкільних автобусів, відремонтовано 89 лікарень та створено 13 амбулаторій, завезено на територію області 150 одиниць медичного обладнання на суму 280 млн грн.

Три котельні області перейшли на альтернативне опалення – у Марганці, Покрові, Нікополі. Збудовано 28 котелень для шкіл, садків та лікарень. Закуплено 66 одиниць комунальної техніки.

Відбулися істотні зміни і у сфері рибного господарства – у річку Дніпро запущено тонну мальків.

За даними представників команди Резніченка, Дніпропетровська область – першою прийняла стратегію ТПВ – розподіл сміття на категорії. Проект запущено на чотирьох пілотних територіях. Також на Дніпропетровщині планується збудувати ТЕЦ, яка перероблятиме сміття. Наразі підшукується територія для будівництва, інвестора вже знайдено.

Окрім того, у Павлоградському індустріальному парку буде побудовано три заводи з переробки метанолу, синтегазу та електроенергії. На проект виділено 17 млн гривень та понад 250 га землі.

Також було започатковано Дитячий клуб молодого лідера, де діти мають змогу поспілкуватися з представниками бізнесу.

У звіті також йшлося про такі досягнення команди губернатора Резніченка, як створення системи ProZorro, першого в Україні сільського ЦНАПу, Алеї пам’яті біля ОДА, ІТ-коворкінг-центру на базі НГУ, та про запровадження конкурсу стартапів.

Як повідомлялося, у своєму інтерв'ю виданню «Главком» Валентин Резніченко зазначив, що ціла низка соціальних, економічних та організаційних ініціатив, які були реалізовані в Дніпропетровській області за останній час, здійснені завдяки діяльності команди президента Петра Порошенка, яку він представляє на посаді глави ОДА.

«Це не команда Резніченка, а команда президента, оскільки він відповідає за інститут губернаторства, а ми просуваємо його ініціативи. Я часто чую, що у Петра Порошенка невелика лава запасних. Але його команда сильна і працює, знаю це по собі, тому що я і мої соратники – її частина», – зазначив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.