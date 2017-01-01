Командира батальйону «ОУН» Коханівського затримали на акції у Києві

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Поліція також затримала ще щонайменше 7 осіб

Командира батальйону «ОУН» Миколу Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу, повідомив Радіо Свобода народний депутат від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.

За його словами, Коханівського відвезли у автозаку. Поліція також затримала ще щонайменше 7 осіб.

Це сталося після того, як частина протестувальників рушила ввечері в бік майдану Незалежності від вулиці Інститутської. Як і біля Адміністрації президента, неподалік Європейської площі між активістами і правоохоронцями сталися незначні сутички. Офіційної інформації про постраждалих немає.

Поліція наразі не підтверджує і не спростовує затримання будь-кого під час акцій у центрі Києва.

Близько 19-ї години неділі між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки на вулиці Інститутській. Правоохоронці не дозволили розмістити мітингувальникам намет біля Адміністрації президента. Потім частина активістів рушили з урядового кварталу в центр міста.