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    Командири бойовиків на Донбасі влаштовують самосуд над підлеглими

    • Сьогодні, 17:03
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    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Рівень недовіри між керівним складом російсько-терористичних військ і підлеглими росте

    Командири підрозділів російських окупаційних військ з метою підтримання дисципліни вдаються до самосуду та побиття підлеглих, направлення на передові позиції військовослужбовців, які відмовляються виконувати накази. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
    «Так, командиром одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК, було нанесено тяжкі тілесні ушкодження двом військовослужбовцям за вживання спиртних напоїв», - йдеться в повідомленні ГУР.

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    Водночас, за даними розвідки, така дисциплінарна практика лише поглиблює протиріччя та рівень недовіри між офіцерами і підлеглими. «Командири 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК, побоюючись за власне життя, під різними приводами уникають перебування з особовим складом на передових позиціях у нічний час», - інформує ГУР.

    Як повідомляла раніше розвідка, серед терористів на Донбасі почастішали випадки дезертирства. Так, нещодавно з окупованого Донбасу до Росії втекли представники так званих козачих формувань, прихопивши із собою штатну зброю.

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