Команду Повєткіна перевірять на поліграфі через допінг

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Повєткін, бокс

А спортивне харчування, яке вживав російський боксер Олександр Повєткін, направлено в лабораторію на дослідження

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на керівника компанії «Світ боксу» Андрія Рибінського.

Як виявилося, у допінг-пробі Повєткіна від 6 грудня було виявлено мінімальну кількість остаріна, у зв'язку з чим Всесвітня боксерська рада відмовилася санкціонувати бій росіянина проти канадця Бермейна Стіверна.

Суперником Повєткіна по бою 17 грудня став француз Іоанн Дюопа, якого російський боксер нокаутував в шостому раунді. При цьому, допінг-проби Повєткіна від 13 і 15 грудня дали негативний результат.

«Все спортивне харчування, яке вживав Олександр, відправлено на експертизу», - сказав Рябінскій.

Раніше Рябінскій заявив про запит на розтин допінг-проби «Б». Також Рябінскій відзначав, що заборонений препарат міг потрапити в організм Повєткіна з їжею, або зі спортивним харчуванням. Команда російського боксера буде також перевірена на поліграфі.