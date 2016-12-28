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глава МЗС Франції Жан-Марк Еро

Намір обраного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима є провокацією, і такий розвиток подій буде мати найбільш негативні наслідки

Таку думку висловив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, виступаючи в ефірі телеканалу France-3, передає Reuters.

«Це провокація, безумовно. Думаю, що це матиме вкрай тяжкі наслідки», - упевнений французький міністр.

Як зазначив Еро, у США це питання на порядку денному не вперше. «Однак ще жоден американський президент, незважаючи на заяви, які могли бути зроблені в той чи інший момент, не дозволив собі дійти до того, щоб прийняти це рішення», - сказав він.

Президенту США, вважає глава МЗС Франції, варто прагнути до компромісу в цьому питанні і не приймати поспішних рішень.

«Коли ти - президент США, і тут ми ще чекаємо 20 січня, щодо цього питання, як і щодо багатьох інших, не можна займати таку різку, настільки односторонню позицію. Необхідно шукати можливості зробити внесок у створення умов для миру», - зауважив Еро.

Як повідомлялося, в Парижі проходить конференція щодо мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Представників від Ізраїлю і Палестини на конференції немає.