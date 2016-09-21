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    Командувач НАТО в Європі попросив «більше військ» через Росію

    • Сьогодні, 04:55
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    Командувач НАТО в Європі Кертіс Скапаротті
    Командувач НАТО в Європі Кертіс Скапаротті

    В даний час США мають в Європі більше 60 тисяч військових всіх видів військ

    Командувач НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив, що він потребує більшої кількості військ і високотехнологічних засобів спостереження для «протистояння все більш войовничій Росії». Про це повідомляє The Washington Examiner.

    За його словами, в той час, як військові США «є кращими в світі і здатні зараз стримувати Росію», їм потрібно побудувати більш здатну армію, щоб «протистояти зростаючій військовій потужності Росії».

    Скапаротті заявив, що в даний час США мають в Європі більше 60 тисяч військових всіх видів військ. За його словами, це забезпечує США «силу, що дозволяє стримування сьогодні».

    «Нам потрібна велика сила, я думаю, що, можливо, в сухопутних військах - це бронетанкова дивізія, наприклад», - сказав він.

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