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    Командування російських військ на Донбасі погнало бюджетників на стрільби

    • Сьогодні, 11:04
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    Представник незаконного збройного формування на Донбасі
    Фото: REUTERS
    Представник незаконного збройного формування на Донбасі

    У рамках мобілізаційних заходів проводяться заняття з військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій «ЛНР/ДНР»

    Російське окупаційне командування у рамках мобілізаційних заходів проводить заняття з бойової підготовки із військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій «ЛНР/ДНР». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає «Главком».

    За даними ГУР, у четвер, 27 квітня, заплановано проведення заняття з вогневої підготовки.

    «27 квітня ц.р. під керівництвом військовослужбовців 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проведені заняття з вогневої підготовки з практичним виконанням стрільб», - інформує українська розвідка.

    Як повідомлялося, російське командування окупаційних військ на Донбасі під прикриттям приготувань до параду 9 Травня на окупованих територіях здійснює приховану передислокацію та посилення передових позицій.

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