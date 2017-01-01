Командування російських військ на Донбасі погнало бюджетників на стрільби

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Фото: REUTERS Представник незаконного збройного формування на Донбасі

У рамках мобілізаційних заходів проводяться заняття з військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій «ЛНР/ДНР»

Російське окупаційне командування у рамках мобілізаційних заходів проводить заняття з бойової підготовки із військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій «ЛНР/ДНР». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає «Главком».

За даними ГУР, у четвер, 27 квітня, заплановано проведення заняття з вогневої підготовки.

«27 квітня ц.р. під керівництвом військовослужбовців 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проведені заняття з вогневої підготовки з практичним виконанням стрільб», - інформує українська розвідка.

Як повідомлялося, російське командування окупаційних військ на Донбасі під прикриттям приготувань до параду 9 Травня на окупованих територіях здійснює приховану передислокацію та посилення передових позицій.