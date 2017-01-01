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    Командування терористів на Донбасі готує пропагандистські заходи до 9 Травня

    • Сьогодні, 14:22
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    Особовому складу морської піхоти видали парадну форму

    У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що російське командування «ЛНР» і «ДНР» продовжує підготовку до пропагандистських заходів до 9 Травня.

    Військове командування в так званих ДНР і ЛНР продовжує підготовку до пропагандистських заходів до 9 Травня, передає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

    «Російським окупаційним командуванням триває підготовка до пропагандистських заходів 9 Травня ц.р. з метою створення іміджу повноцінних «збройних сил народних республік», – повідомили в прес-службі відомства.

    За інформацією ГУР, особовому складу парадного розрахунку так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в Новоазовську видали парадну форму чорного кольору (морської піхоти).

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