Командування терористів на Донбасі готує пропагандистські заходи до 9 Травня

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Особовому складу морської піхоти видали парадну форму

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що російське командування «ЛНР» і «ДНР» продовжує підготовку до пропагандистських заходів до 9 Травня.

Військове командування в так званих ДНР і ЛНР продовжує підготовку до пропагандистських заходів до 9 Травня, передає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

«Російським окупаційним командуванням триває підготовка до пропагандистських заходів 9 Травня ц.р. з метою створення іміджу повноцінних «збройних сил народних республік», – повідомили в прес-службі відомства.

За інформацією ГУР, особовому складу парадного розрахунку так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в Новоазовську видали парадну форму чорного кольору (морської піхоти).