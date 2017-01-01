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Російські бойовики на Донбасі

Такі заходи спричинені низькою мотивацією особового складу російських окупаційних військ, що несуть службу на передовій

Незважаючи на проведення командуванням російських окупаційних військ заходів із підвищення мотивації та заохочення військовослужбовців до несення служби на передових позиціях, зростає кількість випадків дезертирства та самовільного залишення місця служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, з січня цього року командування російських військ на Донбасі обіцяє підлеглим виплачувати винагороду у розмірі 9 тисяч російських рублів за місяць несення служби на передових позиціях та участь у зіткненнях з особовим складом сил АТО.

«Такі заходи спричинені низькою мотивацією особового складу російських окупаційних військ, призваного у 2015-2016 роках, та зростанням невдоволення командної ланки низьким рівнем укомплектованості підрозділів, що несуть службу на передових позиціях», – йдеться в повідомленні ГУР.

«Рівень виконавчої дисципліни у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ залишається на низькому рівні. Так, фізичне та психологічне виснаження, приниження особистої гідності з боку командирів та посадових осіб, збільшення кількості проявів нестатутних взаємовідносин та здирництво в 11-му окремому мотострілецькому полку (Макіївка) 1-го АК спричиняють зростання кількості випадків дезертирства та самовільного залишення місця несення служби, насамперед на передових позиціях», – інформує розвідка.