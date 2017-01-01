Комерсанти виставили на продаж 56 гектарів Києва

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На сайті olx.ua розміщено об`яву щодо продажу земельної ділянки для перспективного житлового та комерційного будівництва вартістю більше 150 мільйонів гривень

Об`ява розміщена 3 квітня 2017 року. На сайті вказується місце розташування землі – : «Південні Осокорки» біля адміністративного кордону Києва та столичної області. Також зазначено, що земельна ділянка перебуває у приватній власності та призначена для перспективного житлового та комерційного будівництва. Загальна площа землі - 56 гектарів. Вартість – 6 млн доларів (більше 150 млн гривень).

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Як повідомляли раніше ЗМІ, Генеральна прокуратура України повідомила про оголошення підозри екс-заступнику голови Київської міської державної адміністрації - начальнику Головного управління земельних ресурсів щодо незаконного узгодження передачі кооперативу 65,1 га землі на 1,4 мільярда гривень.

«Він умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи в порушення норм чинного законодавства, без належного опрацювання та зазначення наявних обмежень, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно погодив передання у власність обслуговуючому кооперативу житловий кооператив «Котміст» для будівництва», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про землі, вартістю 1,4 мільярда, які можуть бути включені до меж ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.