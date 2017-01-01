Комісар ООН відреагував на свастику та символіку Ку-клукс-клану у фанатів «Динамо»

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Фан-сектор «Динамо» Київ

Комісар ООН з прав людини наполягає, що розпалювання ненависті не повинно допускатися на великих спортивних змаганнях

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн звернув увагу на прояви неонацизму під час матчу «Динамо» - «Шахтар».

«Те, що ми бачили в Україні фанатів «Динамо»в одязі Ку-клукс-клану і зі свастикою - це дуже тривожно.

Такі речі вимагають глибшої уваги з боку ФІФА. Розпалювання ненависті не повинно допускатися на великих спортивних змаганнях», - наводить слова чиновника «24 канал».

Нагадаємо, у матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги, 21 квітня, «Шахтар» обіграв «Динамо» і наблизився до чемпіонства. Саме під час матчу в Києві були зафіксовані прояви неонацизму.

Також один з фанів «Шахтаря» потрапив в об'єктив фотокамер у футболці із зображенням Гітлера.