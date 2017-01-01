Комісія допустила до оцінювання 630 кандидатів на посади до Верховного суду

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Після проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсіяла 28 кандидатів

До складення кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України допустила 630 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду. Про це повідомили у прес-службі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

З 6 по 10 лютого 2017 року члени колегії ВККСУ розглядали результати спеціальної перевірки кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду та вирішували питання допуску кандидатів до наступного етапу конкурсу – кваліфікаційного оцінювання, що складатиметься з анонімного письмового тестування та практичного завдання.

Таким чином, до складення кваліфікаційного оцінювання ВККСУ допустила 630 кандидатів.

З-поміж допущених кандидатів стосовно п'яти осіб зупинено процес оцінювання до набрання законної чинності вироком суду або припинення кримінального провадження.

Нагадаємо, за результатами перевірки відповідності особи вимогам до кандидатів початково комісією було допущено до участі у конкурсі 653 особи. Після проведення спеціальної перевірки ВККСУ відсіяла 28 кандидатів.

«У процесі спеціальної перевірки ВККСУ зробила близько 6500 запитів до різноманітних відомств та установ та отримала стільки ж відповідей. За результатами цих дій кількість кандидатів на посади суддів дещо скоротилася. Деяких претендентів не було допущено у зв’язку з наявністю недоліків у документах про освіту, інших – через інформацію з Міноборони, яке мало претензії до військовозобов’язаних. Щодо окремих кандидатів надійшла інформація про розпочаті стосовно них кримінальні провадження, тому згідно із законодавством комісія їх допустила до участі у конкурсі, проте тимчасово призупинила стосовно них проведення кваліфоцінювання», – зазначив голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Голова комісії також наголосив, що конкурс до Верховного суду – це безпрецедентна подія не лише для вітчизняної судової системи, а й для світової практики, та запевнив, що комісія робить усе можливе, щоб провести конкурс на максимально високому рівні, включаючи публічність усіх його етапів.

Вже 16 лютого 2017 року кандидати на посади суддів Верховного суду, яких було допущено до складення кваліфікаційного оцінювання, складатимуть анонімне письмове тестування, а 21 лютого 2017 року виконуватимуть практичне завдання.

Нагадаємо, 9 лютого Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд.

Як відомо, 30 вересня 2016 року конституційні зміни в частині правосуддя і новий закон «Про судоустрій і статус суддів» набрали чинності.