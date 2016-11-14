Комісія не розглядала припинення громадянства Артеменка, – нардеп

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Андрій Артеменко

Артеменко збирається оскаржити указ президента, якщо інформація підтвердиться

Комісія з питань громадянства при президенті України на засіданні минулого тижня не розглядала питання припинення громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка.

Про це повідомив член комісії та комітету з прав людини, нардеп Валерій Пацкан.

«Була комісія на минулому тижні, де не розглядали питання Артеменка. Він також звернувся до мене як до члена комісії з листом. Але відповіді у мене поки немає», – повідомив Пацкан.

«Коли буде безпосередньо винесено на розгляд комісії це питання... після цього буде прийнято рішення президента на підставі матеріалів комісії – позбавити громадянства чи ні», – сказав нардеп.

Як відомо, раніше лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко повідомив, що президент Петро Порошенко 29 квітня підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав екс-раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Відповідний указ на сайті глави держави на момент публікації Ляшка розміщено не було.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Джерело: 112 Україна