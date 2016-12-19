Комітет Європарламенту підтримав безвіз для Грузії

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Голосування відбудеться на засіданні Європарламенту у лютому

Комітет Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду щодо візової лібералізації з Грузією.

Про це комітет ЄП повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС. Голосування відбудеться на засіданні ЄП у лютому», – йдеться у повідомленні.

За проголосувало 42 депутати, проти – двоє, один утримався.

Нагадаємо, 8 грудня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив законопроект про запровадження механізму припинення безвізового режиму ЄС із третіми країнами.