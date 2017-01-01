Комітет Ради визнав корупціогенним закон про вдосконалення порядку держфінансування партій

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УНІАН Верховна Рада

Нацагентство із запобігання корупції моніторитиме видатки щоквартально

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №5446 щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

«Комітет визнав такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства, законопроекти... «Про внесення змін до закону України «Про політичні партії в Україні» щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій (реєстр. №5446)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проектом пропонується встановити, що за рахунок коштів державного бюджету фінансується статутна діяльність політичних партій, у тому числі оплата праці працівників статутних органів політичної партії, її місцевих організацій, проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту, інші форми забезпечення діяльності партій.

Також пропонується передбачити, що рішення про розподіл коштів, виділених з держбюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, які мають право на отримання такого фінансування відповідно до цього закону, приймається Національним агентством із запобігання корупції щоквартально.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань правової політики і правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №5446 щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій.