Комітет Ради з нацбезпеки проголосував за виключення Савченко

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Раніше нардеп Іван Винник закликав виключити Савченко з комітету за фактом держзради

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу комітету.

Про це передає Еспресо.TV.

«Рішення прийнято. Про прийняте рішення поінформувати керівництво Верховної Ради», – сказав голова комітету Сергій Пашинський.

Раніше в СБУ заявили, що Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників.

Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.