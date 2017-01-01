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    Комітет Ради з нацбезпеки проголосував за виключення Савченко

    • Сьогодні, 16:41
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    Раніше нардеп Іван Винник закликав виключити Савченко з комітету за фактом держзради

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу комітету.

    Про це передає Еспресо.TV.

    «Рішення прийнято. Про прийняте рішення поінформувати керівництво Верховної Ради», – сказав голова комітету Сергій Пашинський.

    Раніше в СБУ заявили, що Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників.

    Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.

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