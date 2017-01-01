Комітет Ради з нацбезпеки проголосував за виключення Савченко
- Сьогодні, 16:41
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Раніше нардеп Іван Винник закликав виключити Савченко з комітету за фактом держзради
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу комітету.
Про це передає Еспресо.TV.
«Рішення прийнято. Про прийняте рішення поінформувати керівництво Верховної Ради», – сказав голова комітету Сергій Пашинський.
Раніше в СБУ заявили, що Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників.
Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.