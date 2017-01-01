Комітет Ради з промисловості підтримав продовження дії експортного мита на металобрухт

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Металобрухт

Дія експортного мита на металобрухт в розмірі 30 євро за тонну може бути продовжено ще на 2 роки

Сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва було прийнято рішення рекомендувати парламенту прийняти відповідний законопроект №6382 за основу і в цілому з техніко-юридичного доопрацюванням.

«Це дасть українським металургам сировину, українцям – роботу і зарплату, а армії - необхідну техніку і зброю. Зробимо щеплення стабільності для ослабленої української промисловості та економіки! Стратегічно ми пропонуємо реалізувати Антикризовий план розвитку економіки», – прокоментував рішення голова Комітету, заступник Лідера РПЛ з економічної політики Віктор Галасюк, відзначивши, що, наприклад, Казахстан сьогодні в черговий раз оголосив про введення повної заборони на експорт металобрухту на 6 місяців.

Як зазначив президент об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, експорт металобрухту обмежують 32 країни світу. За підрахунками організації, перероблена і реалізована тонна металобрухту в Україні, в порівнянні з тонною металобрухту, що експортується, забезпечує в 7-8 разів більше надходжень до бюджету.

Як повідомлялося раніше, 12 липня 2016 року, з ініціативи Радикальної партії України, був прийнятий Закон України №1455-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку», яким з 15 вересня 2016 на рік була підвищена ставка експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

Джерело: 24 канал