«Комітет виборців України» заявляє про порушення на виборах у двох областях

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Фото: ОПОРА Спостерігачі зафіксували порушення на виборах в об'єднаних територіальних громадах Черкаської та Чернігівської областей

В Україні відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад у 47 об'єднаних територіальних громадах

Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» (КВУ) зафіксувала порушення на виборах в об'єднаних територіальних громадах Черкаської та Чернігівської областей.

Про це повідомляється на сторінці КВУ в Facebook.

Зокрема, у місті Шпола на Черкащині, яке є центром Шполянської ОТГ, на дільниці №710826 зафіксовано факти видачі виборцям заповнених бюлетенів.

«Спостерігачі КВУ зафіксували два випадки, коли виборцям видавалися бюлетені із поставленою позначкою навпроти прізвища одного із кандидатів. Були складені відповідні акти про порушення виборчого законодавства. На дільницю прибули представники правоохоронних органів», — зазначається в повідомленні.

Також, за даними КВУ, у Шполі на дільниці №710825 зафіксовано спроби зриву виборів з боку невідомих осіб.

Представники КВУ також зафіксували порушення на виборах в Менській об'єднаній громаді на Чернігівщині. Зазначається, що там на балконах багатоквартирних будинків у місті Мена, яка є центром відповідної ОТГ, вивішено агітаційні плакати із символікою Радикальної партії Олега Ляшка.

У тому ж місті, за даними КВУ, ставився інцидент, в ході якого один з спостерігачів перешкоджав діяльності журналіста місцевого видання.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад у 47 об'єднаних територіальних громадах в 19 областях.