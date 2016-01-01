Комітет ВР схвалив ще один базовий законопроект для прийняття бюджету

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Схвалено законопроект №5368 про правки до Податкового кодексу щодо поліпшення інвестклімату в Україні

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив законопроект №5368 про правки до Податкового кодексу щодо поліпшення інвестклімату в Україні, вилучивши з нього норму про передачу баз даних Державної фіскальної служби (ДФС) Міністерству фінансів, яку уряд та Мінфін раніше називали однією з ключових антикорупційних норм у цьому проекті.

Як передає «Інтерфакс-Україна», під час обговорення Мінфін погодився з таким вилученням, а голова комітету Ніна Южаніна сказала, що відмова від цієї статті є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Комітет виступив з ініціативою до 1 липня провести незалежний аудит цих баз даних, після чого Кабінет міністрів вирішуватиме питання їх моніторингу, адміністрування та контролю.

Як повідомлялося, законопроект №5368 разом із законопроектами №5131 про правки до Бюджетного кодексу (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) і №5132 про правки до Податкового кодексу (щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році) є базовими для прийняття держбюджету-2017 і раніше були прийняті в першому читанні.

Верховна Рада у вівторок проголосувала за продовження роботи до повного розгляду порядку денного. Комітет уже порекомендував проекти №5131 та №5132 для прийняття в цілому.