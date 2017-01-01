Комітет з розвідки Конгресу розгляне скаргу Трампа і дії Росії

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На відкритих слуханнях члени комітету заслухають свідчення директора Федерального бюро розслідувань

20 березня комітет з розвідки Палати Представників Конгресу США проведе перші публічні слухання щодо заяв президента Дональда Трампа про приховане спостереження за ним.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як стверджує чинний президент США, стеження за ним вела адміністрація його попередника Барака Обами. Крім того, буде розглянуто втручання Росії в минулорічні президентські вибори у Сполучених Штатах.

На відкритих слуханнях члени комітету заслухають свідчення директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі і глави Агентства національної безпеки Майка Роджерса. Також запрошений колишній помічник президента з національної безпеки Майкл Флінн, який залишив свою посаду після повідомлень ЗМІ про його зв'язки з Росією.

4 березня Трамп в серії твітів звинуватив Обаму в прослуховуванні хмарочоса "Трамп Тауер" у Нью-Йорку, де розташований пентхаус нинішнього глави держави. Екс-президент відкинув ці звинувачення.

Про втручання Росії у вибори глави Білого дому Сполучені Штати заявили 6 січня. Розвідувальне співтовариство США дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін розпорядився провести хакерські атаки на Демократичну партію, щоб вплинути на передвиборну кампанію і допомогти Трампу. У Кремлі причетність до кібератак заперечують.