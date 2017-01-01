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    Комітет з розвідки США призначив дату слухань з питання втручання РФ у вибори

    • Сьогодні, 05:29
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    Комітет проведе 20 березня перші публічні слухання у зв’язку з розслідуванням приписуваного Росії втручання.

    Слухання в комітеті з розвідки сенату конгресу США про втручання Росії в президентські вибори заплановані на 30 березня.

    «Комітет з розвідки верхньої палати конгресу оголосив у п’ятницю, що проведе слухання про російське втручання у вибори 30 березня», – йдеться в повідомленні.

    Раніше голова комітету з розвідки палати представників Девін Нуньєс повідомив, що комітет проведе 20 березня перші публічні слухання у зв’язку з розслідуванням приписуваного Росії втручання.

    За словами конгресмена, на слухання запрошені директор ФБР Джеймс Комі, директор АНБ Майкл Роджерс, колишній глава ЦРУ Джон Бреннан, колишній директор Нацрозвідки Джеймс Клеппер, а також колишній генпрокурор Саллі Йейтс.

    Нуньєс зазначив, що другі слухання в комітеті пройдуть 28 березня.

    Нагадаємо, нацрозвідка США виклала в публічний доступ незасекречену версію доповіді про «втручання Росії у вибори». У документа є і секретна версія, яку раніше представили Бараку Обамі і Дональду Трампу.

    Згідно з документом, президент Росії Володимир Путін наказав провести хакерські атаки з метою вплинути на вибори в США. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Генпрокурор США вибори
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