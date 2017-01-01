Компанія 1С під санкціями: виклики та перспективи для бізнесу і бухгалтерів
- Сьогодні, 12:49
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Санкції затронуть український бізнес
Антиросійські санкції, введені в дію рішення РНБО, стосуються безпосередньо українського бізнесу, оскільки більшість бухгалтерів та українських компаній користуються програмою 1С, яка потрапила під санкції. Про це заявила радник міністра фінансів, екс-заступник голови Мінфіну Олена Макеєва на своїй сторінці в Facebook, коментуючи санкції.
Вона проаналізувала виклики та перспективи, пов’язані з тим, що компанія 1С опинилася під санкціями.
Виклики:
- Абсолютна більшість бухгалтерів та українських компаній користуються саме 1С, отже накладені санкції стосуються безпосередньо українського бізнесу
- Альтернативи 1С для мас-маркету в Україні НЕМАЄ
- Такі програмні продукти як SAP, Oracle – ERP системи не є альтернативою, адже: такі продукти дуже дорогі; існує гострий дефіцит бухгалтерських кадрів, далеко не кожний бухгалтер вміє користуватися ними та навчання потребує значних інвестицій грошей та часу – професія потребує повного переозброєння; ані SAP, ані інші аналогічні продукти в базовій версії не мають податкових модулей, таким чином інвестиція дорожчає на їх розробку; в умовах перманентних податкових змін, бізнес буде змушений інвестувати в ІТ постійно та це коштуватиме чималих коштів.
- На податкові перевірки чекатиме колапс, податківці не обізнані та не користуються іншими продуктами аніж 1С, а це означатиме, що якість податкових перевірок, і без того низька, ще більше погіршиться
- Нові компанії наразі не зможуть придбати продукт 1С, будуть змушені шукати інші можливості (далі читай пункт 2)
- Оплата праці бухгалтерів, які вміють працювати з ERP системами значно зросте, проте армія бухгалтерів залишиться поза попитом
- Звичайно, можна користуватися неліцензійним програмним забезпеченням 1С, але до вас завжди можуть завітати гості
- Навіть, якщо ви користуєтеся ліцензійним продуктом 1С і придбали його до санкцій, до неочікуваних гостей треба також бути готовим
Перспективи:
- Компанії, які придбали 1С до дня накладення санкцій, можуть користуватися і надалі 1С, це очевидно. Сподіваюся, підтримка та своєчасне оновлення будуть надаватися і надалі
- В якості альтернативи варто розглянути аутсорсинг бухгалтерських послуг. Звичайно, ця послуга дорожча за штатного бухгалтера. Проте, в умовах sharing economy така послуга, за умов зростання попиту, може бути значно здешевлена самим ринком
- Українські IT компанії нарешті розроблять новий продукт, але ця перспектива навіть не цього року
- Гарна перспектива змінити професію бухгалтера для тих, хто вже втомився від постійних змін та податкових перевірок та не вагався це зробити до цього
- Повернутися до аркушів - пустографок, Excel. Впевнена, що оплата праці і таких бухгалтерів зросте, бажаючих повернутися до радянщини буде небагато
Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.
При цьому у компанії 1С стверджують, що програма «1С:Підприємство» цілком працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування.
Група компаній «Парус» заявляє, що потрапила до санкційного списку неправомірно і буде оскаржувати це рішення.
Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.
Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.