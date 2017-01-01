Компанія 1С під санкціями: виклики та перспективи для бізнесу і бухгалтерів

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Бухгалтерів лишили без програми 1С

Санкції затронуть український бізнес

Антиросійські санкції, введені в дію рішення РНБО, стосуються безпосередньо українського бізнесу, оскільки більшість бухгалтерів та українських компаній користуються програмою 1С, яка потрапила під санкції. Про це заявила радник міністра фінансів, екс-заступник голови Мінфіну Олена Макеєва на своїй сторінці в Facebook, коментуючи санкції.

Вона проаналізувала виклики та перспективи, пов’язані з тим, що компанія 1С опинилася під санкціями.

Виклики:

Абсолютна більшість бухгалтерів та українських компаній користуються саме 1С, отже накладені санкції стосуються безпосередньо українського бізнесу Альтернативи 1С для мас-маркету в Україні НЕМАЄ Такі програмні продукти як SAP, Oracle – ERP системи не є альтернативою, адже: такі продукти дуже дорогі; існує гострий дефіцит бухгалтерських кадрів, далеко не кожний бухгалтер вміє користуватися ними та навчання потребує значних інвестицій грошей та часу – професія потребує повного переозброєння; ані SAP, ані інші аналогічні продукти в базовій версії не мають податкових модулей, таким чином інвестиція дорожчає на їх розробку; в умовах перманентних податкових змін, бізнес буде змушений інвестувати в ІТ постійно та це коштуватиме чималих коштів. На податкові перевірки чекатиме колапс, податківці не обізнані та не користуються іншими продуктами аніж 1С, а це означатиме, що якість податкових перевірок, і без того низька, ще більше погіршиться Нові компанії наразі не зможуть придбати продукт 1С, будуть змушені шукати інші можливості (далі читай пункт 2) Оплата праці бухгалтерів, які вміють працювати з ERP системами значно зросте, проте армія бухгалтерів залишиться поза попитом Звичайно, можна користуватися неліцензійним програмним забезпеченням 1С, але до вас завжди можуть завітати гості Навіть, якщо ви користуєтеся ліцензійним продуктом 1С і придбали його до санкцій, до неочікуваних гостей треба також бути готовим

Перспективи:

Компанії, які придбали 1С до дня накладення санкцій, можуть користуватися і надалі 1С, це очевидно. Сподіваюся, підтримка та своєчасне оновлення будуть надаватися і надалі В якості альтернативи варто розглянути аутсорсинг бухгалтерських послуг. Звичайно, ця послуга дорожча за штатного бухгалтера. Проте, в умовах sharing economy така послуга, за умов зростання попиту, може бути значно здешевлена самим ринком Українські IT компанії нарешті розроблять новий продукт, але ця перспектива навіть не цього року Гарна перспектива змінити професію бухгалтера для тих, хто вже втомився від постійних змін та податкових перевірок та не вагався це зробити до цього Повернутися до аркушів - пустографок, Excel. Впевнена, що оплата праці і таких бухгалтерів зросте, бажаючих повернутися до радянщини буде небагато

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

При цьому у компанії 1С стверджують, що програма «1С:Підприємство» цілком працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування.

Група компаній «Парус» заявляє, що потрапила до санкційного списку неправомірно і буде оскаржувати це рішення.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.