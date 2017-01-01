Компанія Ахметова погрожує залишити киян двох районів без гарячої води

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Гаряча вода

З початку 2017 року «Євро-реконструкція» не оплачує «Київенерго» транспортування теплової енергії, станом на 1 березня її борг досяг 38 млн грн

Через борги «Євро-реконструкції» Дарницький та Дніпровський райони можуть залишитись без гарячої води.

Про це повідомляється на сайті ПАТ «Київенерго».

«Київенерго» вимушене припинити транспортування теплоенергії від Дарницької ТЕЦ через відсутність договору та борги теплопостачальної компанії ТОВ «Євро-Реконструкція». «Київенерго» надіслало ТОВ «Євро-реконструкція» проект договору щодо продовження взаємовідносин. Однак, «Євро-реконструкція» до цього часу не відповіла», - йдеться у повідомленні.

З початку 2017 року «Євро-реконструкція» не оплачує «Київенерго» транспортування теплової енергії, станом на 1 березня її борг досяг 38 млн грн.

«Євро-реконструкція» забезпечує гарячою водою та опаленням близько 300 тис. мешканців Лівого берега Києва. Транспортування тепла відбувається тепломережами, що знаходяться в управлінні «Київенерго».

Термін дії договору про надання послуг з транспортування теплоенергії між ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Євро-реконструкція» закінчився 1 березня 2017 року.