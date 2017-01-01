Компанія Johnson & Johnson виплатить $110 млн компенсації жінці, яка захворіла на рак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка впродовж 40 років користувалася присипкою з тальком

Суд Сент-Луїса (штат Міссурі) зобов'язав американську компанію Johnson & Johnson виплатити 110 млн доларів жінці, яка захворіла на рак після використання продукції компанії з вмістом тальку. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, американка протягом 40 років користувалася присипкою компанії J&J, яка містить тальк. Однак, у 2012 році у неї діагностували рак яєчників, який потім поширився на печінку.

Жінка зараз проходить курс хіміотерапії. Компанія стверджує, що присипка, якою користувалась потерпіла, призначена для дітей і абсолютно нешкідлива, та має намір оскаржити судове рішення.

«Ми продовжуємо наполягати на тому, що присипка для дітей J&J безпечна і готуємося до додаткових судовим процесам у цьому році», - повідомили в Johnson & Johnson.

Ця компенсація стала найбільшою серед інших 2400, які запитували в компанії Johnson & Johnson у подібних позовах в суді Сент-Луїса. Компанію звинувачували в тому, що вона не попереджала своїх клієнтів про те, що продукти, що містять тальк, можуть викликати рак яєчників.

У жовтні 2016 року за схожим позовом Johnson & Johnson зобов'язали виплатити понад 70 млн доларів.

У 2013 році Johnson & Johnson погодилася виплатити штраф у розмірі 2,2 млрд доларів за те, що рекламувала без схвалення влади США сильнодіючі психіатричні препарати для використання дітьми, літніми людьми та інвалідами.