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    Компанія Johnson & Johnson виплатить $110 млн компенсації жінці, яка захворіла на рак

    • Сьогодні, 13:27
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    Жінка впродовж 40 років користувалася присипкою з тальком

    Суд Сент-Луїса (штат Міссурі) зобов'язав американську компанію Johnson & Johnson виплатити 110 млн доларів жінці, яка захворіла на рак після використання продукції компанії з вмістом тальку. Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, американка протягом 40 років користувалася присипкою компанії J&J, яка містить тальк. Однак, у 2012 році у неї діагностували рак яєчників, який потім поширився на печінку.

    Жінка зараз проходить курс хіміотерапії. Компанія стверджує, що присипка, якою користувалась потерпіла, призначена для дітей і абсолютно нешкідлива, та має намір оскаржити судове рішення.

    «Ми продовжуємо наполягати на тому, що присипка для дітей J&J безпечна і готуємося до додаткових судовим процесам у цьому році», - повідомили в Johnson & Johnson.

     Ця компенсація стала найбільшою серед інших 2400, які запитували в компанії Johnson & Johnson у подібних позовах в суді Сент-Луїса. Компанію звинувачували в тому, що вона не попереджала своїх клієнтів про те, що продукти, що містять тальк, можуть викликати рак яєчників.

    У жовтні 2016 року за схожим позовом Johnson & Johnson зобов'язали виплатити понад 70 млн доларів.

    У 2013 році Johnson & Johnson погодилася виплатити штраф у розмірі 2,2 млрд доларів за те, що рекламувала без схвалення влади США сильнодіючі психіатричні препарати для використання дітьми, літніми людьми та інвалідами.

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