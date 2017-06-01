Компанія SpaceX запустила ракету-носій з вантажем для Міжнародної космічної станції
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Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.
Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.
Про це повідомляє «УП» з посиланням на NASA.
Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.
У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a— SpaceX (@SpaceX) 3 июня 2017 г.
Понад 2700 кг матеріалів буде доставлено на Міжнародну космічну станцію для наукових досліджень і продовольства.
Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Wsvu8AgQI5— NASA (@NASA) 3 июня 2017 г.
«Главком» також повідомляв, що космічний корабель «Союз» із російським космонавтом і французьким астронавтом на борту повернувся на Землю, завершивши піврічну місію на Міжнародній космічній станції.
До слова, у Дніпрі знов вироблятимуть космічні ракети.