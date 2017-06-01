Компанія SpaceX запустила ракету-носій з вантажем для Міжнародної космічної станції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запуск ракети Falcon 9

Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє «УП» з посиланням на NASA.

Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.

У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.

Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a — SpaceX (@SpaceX) 3 июня 2017 г.

Понад 2700 кг матеріалів буде доставлено на Міжнародну космічну станцію для наукових досліджень і продовольства.

«Главком» також повідомляв, що космічний корабель «Союз» із російським космонавтом і французьким астронавтом на борту повернувся на Землю, завершивши піврічну місію на Міжнародній космічній станції.

До слова, у Дніпрі знов вироблятимуть космічні ракети.