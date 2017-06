Компанія SpaceX запустила ракету-носій з вантажем для Міжнародної космічної станції

Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє «УП» з посиланням на NASA.

Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.

У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.

