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    Компанія SpaceX запустила ракету-носій з вантажем для Міжнародної космічної станції

    • Сьогодні, 07:27
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    Запуск ракети Falcon 9
    Запуск ракети Falcon 9

    Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.

    Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.

    Про це повідомляє «УП» з посиланням на NASA.

    Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.

    У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадковій зоні-1.

    Понад 2700 кг матеріалів буде доставлено на Міжнародну космічну станцію для наукових досліджень і продовольства.

    «Главком» також повідомляв, що космічний корабель «Союз» із російським космонавтом і французьким астронавтом на борту повернувся на Землю, завершивши піврічну місію на Міжнародній космічній станції.

    До слова, у Дніпрі знов вироблятимуть космічні ракети.

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