Компанія SpaceX зробить сьогодні термінову заяву
- Сьогодні, 17:17
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Засновник SpaceX повідомляв раніше, що його єдина мета полягає в тому, щоб «зробити життя міжпланетним»
Компанія SpaceX зробить термінову заяву, проте деталі такої інформації не повідомляють.
Про це у своєму аккаунті в Twitter повідомив засновник і глава компанії SpaceX Ілон Маск.
Раніше засновник SpaceX повідомляв, що його єдина мета полягає в тому, щоб «зробити життя міжпланетним».
Також компанія розробила ракети-носії Falcon 1 і Falcon 9, а також космічний корабель Dragon, призначений для поповнення запасів на Міжнародній космічній станції. Можливо, сьогоднішня заява стосуватиметься саме цих питань.
SpaceX announcement tomorrow at 1pm PST— Elon Musk (@elonmusk) 27 февраля 2017 г.
Нагадаємо, американське аерокосмічне агентство NASA 22 лютого скликало екстрену прес-конференцію щодо відкриття за межами Сонячної системи сімох «землеподібних» планет.