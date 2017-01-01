Компанія SpaceX зробить сьогодні термінову заяву

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Засновник SpaceX повідомляв раніше, що його єдина мета полягає в тому, щоб «зробити життя міжпланетним»

Компанія SpaceX зробить термінову заяву, проте деталі такої інформації не повідомляють.

Про це у своєму аккаунті в Twitter повідомив засновник і глава компанії SpaceX Ілон Маск.

Раніше засновник SpaceX повідомляв, що його єдина мета полягає в тому, щоб «зробити життя міжпланетним».

Також компанія розробила ракети-носії Falcon 1 і Falcon 9, а також космічний корабель Dragon, призначений для поповнення запасів на Міжнародній космічній станції. Можливо, сьогоднішня заява стосуватиметься саме цих питань.

SpaceX announcement tomorrow at 1pm PST — Elon Musk (@elonmusk) 27 февраля 2017 г.

Нагадаємо, американське аерокосмічне агентство NASA 22 лютого скликало екстрену прес-конференцію щодо відкриття за межами Сонячної системи сімох «землеподібних» планет.