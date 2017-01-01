Компанія «Яндекс» підтвердила закриття своїх офісів в Україні

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«Яндекс»

Частині працівників «Яндекса» запропонують роботу в інших офісах компанії

Компанія «Яндекс.Україна» внесена до санкційного списку, і вона фактично не може вести діяльність на території України. Тому найближчим часом київський і одеський офіси закриють.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити заробітну плату працівникам, розраховуватися зі своїми підрядниками. Тому ми прийняли рішення закрити офіси в Києві та Одесі, багатьом працівникам нашої команди запропонуємо роботу в інших офісах «Яндекса» в різних країнах», - йдеться в заяві.

У компанії також додали, що на момент введення санкцій сервісами «Яндекса» користувалися понад 11 мільйонів українців.

Раніше ЗМІ прогнозували, що «Яндекс» оголосить про закриття свої офісів у перших числах червня.

Нагадаємо, Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія «Яндекс» передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.

Раніше, співробітники Служби безпеки України під час обшуків в офісах російської компанії «Яндекс», які проходили в Києві та Одесі, вилучили серверне обладнання та документацію, та направлять їх на експертизу.

Також повідомлялося, що український підрозділ Mail.Ru буде закрито, а його працівникам запропонують продовжити роботу в російських офісах компанії.

Раніше стало відомо, що «ВКонтакте» закриває український офіс.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.