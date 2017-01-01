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Місце прориву водопроводу на Голосіївському проспекті

На прес-конференції у «Главкомі» експерт Олександр Сергієнко проаналізує стан зношеності комунального господарства столиці

Сьогодні, 31 травня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Комунальні катастрофи Києва. Де прорве наступного разу?».

Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

Експерт проаналізує стан зношеності комунального господарства столиці, чому гідравлічні випробування є архаїкою, хто повинен нести покарання за завдані збитки і хто покриє збитки, завдані катастрофою громадянам, чи пішли кошти з підвищених тарифів за послуги ЖКГ на модернізацію систем.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Як повідомляв «Главком», 29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, унаслідок чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

Аварія сталася внаслідок розриву труби і виходу води на поверхню.

У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало, переживати не варто і всі збитки потерпілим буде компенсовано «в установленому законодавством порядку».

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