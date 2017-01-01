Концерн BMW втратив мільйон євро через двох п’яних працівників

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Роботу конвеєра для складання автомобілів на заводі у Мюнхені було зупинено на 40 хвилин

Німецький концерн BMW зазнав майже мільйонного збитку після того як через двох працівників у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння було зупинено роботу конвеєра.

Про це повідомляє видання Bild.

Інцидент стався ще 3 березня, коли роботу конвеєра для складання автомобілів на заводі у Мюнхені було зупинено на 40 хвилин.

Два працівники з Польщі в цей час перебували на робочому місці у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Їх знайшли колеги і викликали швидку допомогу. У крові робітників було виявлено алкоголь та амфетамін.

Представник компанії заявив, що сума збитків може бути «в середньому п’ятизначною». За інформацією Bild, ідеться про майже мільйон євро збитків.

Зазначається, що завод вперше припиняв роботу через алкоголь і наркотики, які вживали працівники.

За даними видання, обох працівників уже звільнили з заводу.