Конфісковані $1,5 млрд режиму Януковича оформлюються на державні рахунки

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Конфіскація коштів Януковича і його оточення

Турчинов подякував Генпрокуратурі за рішення про конфіскацію коштів Януковича та його оточення

Керівництво Ощадбанку взялося до виконання рішення суду про перерахування до державного бюджету України 1,5 млрд доларів США, заарештованих на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це повідомили під час брифінгу в Ощадбанку секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор України Юрій Луценко, де доводили цю інформацію до відома керівництва банку, інформує прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, керівництво Ощадбанку разом із Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Турчинов нагадав, що півтора року в парламенті тривала епопея, коли за ініціативою «Сергія Пашинського, Івана Винника, Тетяни Чорновол та інших було подано закон про спецконфіскацію, який Верховна Рада відмовлялася голосувати».

«Враховуючи, що Верховна Рада так і не спромоглась прийняти це рішення, хочу подякувати Генеральній прокуратурі, особисто генеральному прокурору України Юрію Луценку, що вони без зайвого піару професійно відпрацювали справу і отримали не просто рішення про попередню конфіскацію, а вирок суду, остаточне рішення щодо зарахування цих коштів на рахунки Державного казначейства – до державного бюджету України, – сказав Турчинов.

Секретар РНБО України назвав це рішення суду принциповим, тому що «з цих ресурсів передбачено фінансування Державного оборонного замовлення, суб'єктів сектора безпеки і оборони». «Окрім того, я переконаний, що крім безпеки і оборони, значну частину коштів може бути використано для фінансування серйозних соціальних програм, соціального захисту наших громадян», – підсумував він.

Як повідомляв «Главком», суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.