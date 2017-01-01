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    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано

    • Сьогодні, 11:32
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    Затримані
    Затримані

    Рішення було прийнято Вінницьким міським судом

    Вінницький міський суд заарештував 45 затриманих після конфлікту на території зернотоку у с. Метанівка Теплицького району Вінницької області. Як повідомляє «Главком», про це інформує Відділ комунікації поліції Вінницької області.

    За його даними, усі затримані отримали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Клопотання на обрання міри запобіжного заходу розглядалися одночасно у декількох залах засідань міського суду. Рішення було прийнято 2 червня.

    Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Вінниччини Юрій Педос, переважна більшість затриманих – молоді люди, які через посередника одного з підприємців м. Кропивницького працевлаштувалися охороняти територію та майно зерносховища. Їм пообіцяли чималий заробіток. У результаті – замість грошей їм загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

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    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано
    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано
    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано
    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано
    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано
    Конфлікт на території зернотоку на Вінниччині: 45 затриманих заарештовано

    Нагадаємо, 31 травня озброєні люди на території зернотоку, який охороняли місцеві жителі, спровокували конфлікт та почали стрілянину. У результаті чого шестеро людей отримали поранення.

    суд
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