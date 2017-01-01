Конфлікт в НТКУ: телевізійники, які готували «Євробачення-2017», йдуть з проекту

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Денис Блощинський

Команда вирішила залишити проект через конфлікт із керівництвом НТКУ

Співробітники «Національної суспільної телерадіокомпанії України», які готували проведення в «Євробачення 2017» вирішили піти з проекту. Про це йдеться у заяві «НСТУ», яку розмістив на своїй сторінці у Facebook один із менеджерів конкурсу Денис Блощинський.

«Ми, команда «Євробачення», для яких цей Конкурс став не тільки частиною нашої роботи, але й частиною життя, офіційно повідомляємо, що ми залишаємо цей проект і припиняємо роботу над підготовкою до проведення Конкурсу», — сказано у заяві.

Як зазначено у документі, команда вирішила залишити проект через конфлікт із керівництвом НТКУ.

«У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що «Євробачення-2017» дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника Конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем усіх аспектів «Євробачення» в Україні. Це призначення і дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована», — сказано у заяві.

Крім того організатори додали, що за цей час, «окрім презентації результатів роботи нашої команди, проведеної за період вересень-грудень 2016 року, нове керівництво Конкурсу не було проведено жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни».

У заяві також наголошено, що команда «не може прийняти подібне призначення і не вбачає можливості продовжувати свою роботу в проекті з підготовки та проведення «Євробачення» в Україні».

«Наша альтернативна та компромісна пропозиція стосовно розподілу повноважень і сфер відповідальності всередині команди «Євробачення», на жаль, не знайшла підтримки в керівництва ПАТ «НСТУ». У зв’язку з цим повідомляємо, що відома вам протягом багатьох місяців роботи команда з підготовки до «Євробачення» не бачить більше можливості продовжувати роботу над Конкурсом на запропонованих нам умовах», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що «Євробачення» відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу – шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал «Євробачення-2017».

Як повідомлялося, завтра розпочнеться продаж квитків на репетиції, півфінали та фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017».