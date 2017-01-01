Конфуз фінального шоу «Євробачення»: під час виступу Джамали фанат покрутив голим задом
- Сьогодні, 01:09
-
Розсилка
Чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену під час виступу Джамали
Під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани.
Джамала виступала на «острівку» сцени у фан-зоні. Коли вона почала співати, вболівальник із натовпу виліз на сцену. За лічені секунди він приспустив штани і показав голий зад.
Фаната одразу ж зняли зі сцени. Не зважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.
Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк.
Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.
У Києві 13 травня о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу.
Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.