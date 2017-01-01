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    Конгрес США розбереться із скандалом, який стався з пасажиром у літаку United Airlines

    • Сьогодні, 08:51
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    Літак&nbsp;<span>United Airlines</span>
    Літак United Airlines

    United Airlines дасть свідчення у Конгресі США після випадку з пасажиром

    Представники авіакомпанії United Airlines дадуть свої свідчення під час слухань у комітеті палати представників Конгресу США після скандалу, що стався на борту літака, пише Reuters.

    Прес-секретар авіакомпанії повідомила, що в ході обговорення в транспортному комітеті палати представників United Airlines «поділиться своїми планами щодо перегляду підходу до клієнтів».

    Крім того, 20 квітня авіакомпанія повинна буде надати свої пояснення у зв'язку з інцидентом комітету з торгівлі сенату США, повідомляє РБК.

    Інцидент на борту літака United Airlines стався 9 квітня. Авіакомпанія продала дуже багато квитків на літак, в наслідок чого екіпаж попросив чотирьох пасажирів покинути свої місця для розміщення співробітників United Airlines. Після того, як пасажири відмовилися, їх змусили зробити це самі співробітники авіакомпанії. Одного з них довелося виводити з літака силою.

    В результаті конфлікту пасажир отримав струс мозку, перелом носа і позбувся декількох зубів. На тлі скандалу ринкова вартість United Airlines в ході торгів 11 квітня впала більш ніж на $800 млн. Керівництву авіакомпанії довелося особисто принести вибачення за інцидент.

    Крім того, після скандалу авіакомпанія переглянула свої правила бронювання квитків.

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