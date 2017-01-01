Конгрес США схвалив створення спецкомітету по Росії

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Американський Конгрес

Завданням комітету буде протидія активним заходам з надання прихованого впливу Російською Федерацією

Сенат Конгресу США ухвалив закон про бюджет розвідувального співтовариства США на період до кінця поточного фінансового року (30 вересня). Він був включений в загальний пакет законопроектів про фінансування федерального уряду, який був підтриманий верхньою палатою.

Окремий розділ присвячений Росії. Закон передбачає створення «міжвідомчого комітету, завданням якого є протидія активним заходам з надання прихованого впливу Російською Федерацією». Під цими «активними заходами» мається на увазі таємне мовлення, маніпуляція зі ЗМІ, дезінформація, фінансування агентів впливу, а також вбивства і терористичні акти.

Комітет щороку зобов'язаний звітувати перед Конгресом про виконану роботу, зокрема повідомляти про зроблені російською владою спроби впливу.

Крім цього Конгрес зобов'язав держсекретаря США спільно з директором ФБР і главою національної розвідки «ввести обов'язковий режим попереднього повідомлення», якій буде поширюватися на всі поїздки акредитованих в США російських дипломатів і консульського персоналу.

Конкретні параметри даного режиму не уточнюються. На даний момент для російських дипломатичних працівників молодшого та середнього рангу діє повідомний порядок, згідно з яким вони повинні інформувати місцеву владу про намір виїхати за межі 25-мильної зони (40 км) від центру міста, де розташована дипмісія.

Тепер цей закон повинен підписати президент країни Дональд Трамп.

Нагадаємо, 4 травня Конгрес США затвердив держбюджет: Україні зокрема виділять $560 млн.

Джерело: ТАСС