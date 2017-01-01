Конгресмени США запевнили Полторака у подальшій підтримці України
- Вчора, 22:41
-
Розсилка
США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення Україні допомоги
У Міністерстві оборони заявляють, що у ході зустрічі з міністром Степаном Полтораком представники делегації Конгресу США, що щодо України позиція Конгресу – єдина.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
«США надають послідовну та серйозну допомогу Україні від початку нашої боротьби за територіальну цілісність. Допомога американських інструкторів у підготовці українських військових дає результати на полі бою, зберігає життя та дозволяє ефективно виконувати завдання», – сказав Полторак.
Також сьогодні представники Конгресу США зустрілися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
У ході зустрічі голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення Україні допомоги.
Минулого тижня посольство України в США заявляло, що Конгрес США схвалив консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, яким передбачено виділення Україні допомоги в розмірі 560 мільйонів доларів.