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    Конгресмени США запевнили Полторака у подальшій підтримці України

    • Вчора, 22:41
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    Конгресмени США запевнили Полторака у подальшій підтримці України
    Конгресмени США запевнили Полторака у подальшій підтримці України

    США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення Україні допомоги

    У Міністерстві оборони заявляють, що у ході зустрічі з міністром Степаном Полтораком представники делегації Конгресу США, що щодо України позиція Конгресу – єдина.

    Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    «США надають послідовну та серйозну допомогу Україні від початку нашої боротьби за територіальну цілісність. Допомога американських інструкторів у підготовці українських військових дає результати на полі бою, зберігає життя та дозволяє ефективно виконувати завдання», – сказав Полторак.

    Також сьогодні представники Конгресу США зустрілися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

    У ході зустрічі голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення Україні допомоги.

    Минулого тижня посольство України в США заявляло, що Конгрес США схвалив консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, яким передбачено виділення Україні допомоги в розмірі 560 мільйонів доларів.

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