Конкурс на крісло глави Одеської ОДА виграв директор поліграфкомбінату

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Максим Степанов

Друге місце у фіналі конкурсу посів мер Балти Одеської області Сергій Мазур

Комісія з питань вищого корпусу державної влади Нацагентства з питань державної служби України визнала переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, що досі працював на посаді директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна». Про це повідомили Укрінформу в Національному агентстві з питань державної служби України, що проводило у вівторок конкурсний відбір претендентів на цю посаду.

«Переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Одеської облдержадміністрації переможцем став директор державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» Максим Степанов. Друге місце посів мер Балти Одеської області Сергій Мазур», - зазначили в апараті Нацагентства.

39-річний Степанов очолив у грудні 2011 року ДП «Поліграфкомбінат «Україна». До того з березня 2008 до 2010 року працював першим заступником голови Одеської ОДА, зокрема, опікувався питаннями соціально-економічного розвитку. Пізніше обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України.

Як повідомлялося, у фінал конкурсного відбору на вакантну посаду голови Одеської ОДА вийшли п'ять претендентів: Олександр Остапенко, Сергій Мазур, Артем Ващиленко, Юрій Чижмарь та Максим Степанов.

Нагадаємо, 7 листопада на скликаній прес-конференції Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку. 9 листопада президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі із займаної посади.

30 листопада президент оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА.