Конкурс на посаду глави Суспільного буде оголошено після ухвалення його умов

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Подавати свої кандидатури на конкурс можуть всі бажаючі, які мають повну вищу освіту та сповідують цінності суспільного мовлення

Для оголошення наглядовою радою «Національної суспільної телерадіокомпанії України» конкурсу на посаду керівника Суспільного, рада має ухвалити документ з переліком умов проведення конкурсу.

Про це в ефірі Громадського повідомила членкиня наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

За її словами, наглядова рада не може оголосити конкурс, оскільки немає документу, який визначає місію Суспільного та документу, що передбачатиме умови проведення конкурсу.

«Порядок — це більш загальний документ. А умови — це покроковий перелік», — сказала членкиня наглядової ради.

Вона також додала, що подавати свої кандидатури на конкурс можуть всі бажаючі, які мають повну вищу освіту та сповідують цінності суспільного мовлення.

Крім того Остапа зазначила, що на другому засіданні наглядової ради було прийнято 2 необхідних документи для оголошення конкурсу на посаду керівника Суспільного. Зокрема, це порядок проведення конкурсу та основні напрямки діяльності НСТУ на 2017 рік.