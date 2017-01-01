Конкурсна комісія не змогла обрати головного люстратора країни

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Повторний конкурс на посаду керівника департаменту з питань люстрації знову не дав результатів

Комісія не визначила переможця конкурсу на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

«Комісією не визначено кандидата на зайняття вакантної посади директора департаменту з питань люстрації», – йдеться у повідомленні.

Про причини цього та ймовірність оголошення нового конкурсу не повідомляється.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook виконувачка обов'язків директора департаменту Анна Калинчук спростувала інформацію деяких ЗМІ про те, що в результаті конкурсу головою департаменту обрали Андрія Пеховського.

«Мабуть, сталася помилка чи це цілеспрямовано. Одне слово – фейк, люди! Нового директора за результатами другого конкурсу не обрано», – наголосила Калинчук.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко заявила, що йде з посади.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що на посаду «головного люстратора» країни претендує 13 осіб.

У грудні Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Тоді документи подали 12 осіб, проте переможця не обрали.

У січні 2017 року міністерство оголосило повторний конкурс на «головного люстратора».