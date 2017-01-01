Конкурсна комісія відсіяла 20 кандидатів на посаду глави Нацполіції

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Документи цих кандидатів не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади глави Нацполіції

Конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції України. Про це Українським новинам повідомив член комісії Євген Захаров.

За його словами, відбулося перше засідання комісії, на якому було затверджено регламент роботи і розглянуто пакети документів від претендентів.

«Ми перевірили документи і зняли з конкурсу 20 кандидатів, тому що їх документи не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади глави Нацполіції», – повідомив Захаров.

Щодо 7 претендентів комісія запросила додаткові дані. Двоє з них вже надали необхідні відомості і допущені до конкурсу, ще 5 – повинні надати документи до 10:00 23 січня.

Захаров не назвав імена 20 людей, яких не допустили конкурсу, але зазначив, що виконуючий обов'язки голови Нацполіції Вадим Троян після тривалого вивчення питання наявності у нього необхідного керівного стажу все-таки був допущений комісією до конкурсу.

Комісія планує почати тестування кандидатів 24 січня, а співбесіди з ними – 30 січня.

Конкурсна комісія має намір визначити трьох претендентів на керівника Нацполіції до 15 лютого.

Заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 кандидати.