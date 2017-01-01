Конкурсна комісія визначилася із головним лікарем «Охматдиту»
- Сьогодні, 00:10
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Головного лікаря клініки «Охматдиту» вперше обирали за відкритим конкурсом
Конкурсна комісія обрала Ірину Садов'як на посаду головного лікаря дитячої клініки «Охматдит».
Про це у Facebook повідомляє прес-служба МОЗ.
«Новим головним лікарем головної дитячої лікарні України «Охматдит» стала лікарка з Коломиї Ірина Садов'як», - йдеться в повідомленні.
Садов'як протягом 14 років працює головним лікарем Коломийської районної лікарні.
Нагадаємо, головного лікаря «Охматдиту» вперше обирають за відкритим конкурсом, який оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником – Юрієм Гладушем.
Наприкінці квітня відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» було продовжено.