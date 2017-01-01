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    Конкурсна комісія визначилася із головним лікарем «Охматдиту»

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    Ірина Садов'як очолить дитячу клініку
    Ірина Садов'як очолить дитячу клініку

    Головного лікаря клініки «Охматдиту» вперше обирали за відкритим конкурсом

    Конкурсна комісія обрала Ірину Садов'як на посаду головного лікаря дитячої клініки «Охматдит».

    Про це у Facebook повідомляє прес-служба МОЗ.

    «Новим головним лікарем головної дитячої лікарні України «Охматдит» стала лікарка з Коломиї Ірина Садов'як», - йдеться в повідомленні.

    Садов'як протягом 14 років працює головним лікарем Коломийської районної лікарні.

    Нагадаємо, головного лікаря «Охматдиту» вперше обирають за відкритим конкурсом, який оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником – Юрієм Гладушем.

    Наприкінці квітня відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» було продовжено.

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