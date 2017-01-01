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    Кононенко не заявляв у ГПУ про отруєння ртуттю

    • Сьогодні, 13:38
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    Ігор Кононенко
    Ігор Кононенко

    У правоохоронних органах вважають, що навряд чи Кононенко буде звертатися до Генпрокуратури

    Перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенко» Ігор Кононенко не звертався в Генеральну прокуратуру у зв'язку з отруєнням ртуттю. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.
    Згідно з повідомленням, подібних звернень не було.

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    У той же час, як повідомило Українським Новинам джерело в правоохоронних органах, навряд чи Кононенко буде звертатися, тим більше що це сталося понад місяць тому.

    Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що у Кононенка незадовго до Нового року виявилося отруєння ртуттю. Пізніше заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про отруєння.

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