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    Кононенко очолив Київську обласну організацію БПП

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    Ігор Кононенко на засідання Київської обласної організації БПП
    Фото: Володимир Горковенко, Facebook
    Ігор Кононенко на засідання Київської обласної організації БПП

    Лев Парцхаладзе вже не голова Київської обласної організації БПП «Солідарність»

    Київську обласну організацію БПП «Солідарність» очолив народний депутат Ігор Кононенко. Про це повідомив журналіст Володимир Горковенко на своїй сторінці в Facebook.

    «Чиновник Лев Парцхаладзе вже не голова Київської обласної організації БПП «Солідарність». Обласною організацією партія доручили керувати народному депутату Ігорю Кононенку», - написав він.

    За його словами, у планах Кононенка «прискорення ремонту об’їзної дороги навколо Києва, будівництво трьох заводів глибинної переробки сміття та розбудова сервісних центрів для громадян».

    «Сказав що «роботи багато і готовий включатися та допомагати». Зокрема, боротьба з корупцією, особливо в облраді», - повідомив журналіст.

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    Кононенко очолив Київську обласну організацію БПП
    Кононенко очолив Київську обласну організацію БПП
    Кононенко очолив Київську обласну організацію БПП
    Кононенко очолив Київську обласну організацію БПП
    Фото: Володимир Горковенко, Facebook

    Як повідомлялося, 27 квітня Служба безпеки України провела обшуки у кабінеті голови Київської облради Ганни Старикової. Правоохоронці затримали на хабарі у 10 тис. доларів депутата Київської облрадиякий є одночасно головою постійної комісії з екологічних питань.

    БПП корупція в Україні Київська облрада
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