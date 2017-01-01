Кононенко очолив Київську обласну організацію БПП
- Сьогодні, 12:50
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Лев Парцхаладзе вже не голова Київської обласної організації БПП «Солідарність»
Київську обласну організацію БПП «Солідарність» очолив народний депутат Ігор Кононенко. Про це повідомив журналіст Володимир Горковенко на своїй сторінці в Facebook.
«Чиновник Лев Парцхаладзе вже не голова Київської обласної організації БПП «Солідарність». Обласною організацією партія доручили керувати народному депутату Ігорю Кононенку», - написав він.
За його словами, у планах Кононенка «прискорення ремонту об’їзної дороги навколо Києва, будівництво трьох заводів глибинної переробки сміття та розбудова сервісних центрів для громадян».
«Сказав що «роботи багато і готовий включатися та допомагати». Зокрема, боротьба з корупцією, особливо в облраді», - повідомив журналіст.
Як повідомлялося, 27 квітня Служба безпеки України провела обшуки у кабінеті голови Київської облради Ганни Старикової. Правоохоронці затримали на хабарі у 10 тис. доларів депутата Київської облради, який є одночасно головою постійної комісії з екологічних питань.