ЗМІ: Кононенко схуд і погано виглядає – депутат уперше з'явився на публіці після отруєння

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Ігор Кононенко

Втомлений і схудлий: Кононенко вперше з'явився на публіці після отруєння

Народний депутат Ігор Кононенко 1 лютого вперше з'явився на публіці після повідомлення про його отруєння ртуттю. Про це повідомляє телеканал NewsOne.

Парламентарій відвідав прес-конференцію тенісистки Марти Костюк, яка повернулася в Україну після перемоги на турнірі Australian Open серед юніорів. Журналісти одразу звернули увагу, що Кононенко виглядає втомлено і дуже схуд. Депутат привітав чемпіонку, після чого поспіхом залишив залу, де відбувався захід.

Народний обранець відмовився спілкуватися з журналістами.

Нагадаємо, про отруєння Кононенка стало відомо в січні, хоча саме отруєння начебто сталося у кінці 2016 року.