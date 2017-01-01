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    ЗМІ: Кононенко схуд і погано виглядає – депутат уперше з'явився на публіці після отруєння

    • Сьогодні, 17:33
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    Ігор Кононенко
    Ігор Кононенко

    Втомлений і схудлий: Кононенко вперше з'явився на публіці після отруєння

    Народний депутат Ігор Кононенко 1 лютого вперше з'явився на публіці після повідомлення про його отруєння ртуттю. Про це повідомляє телеканал NewsOne.

    Парламентарій відвідав прес-конференцію тенісистки Марти Костюк, яка повернулася в Україну після перемоги на турнірі Australian Open серед юніорів. Журналісти одразу звернули увагу, що Кононенко виглядає втомлено і дуже схуд. Депутат привітав чемпіонку, після чого поспіхом залишив залу, де відбувався захід.

    Народний обранець відмовився спілкуватися з журналістами.

    Нагадаємо, про отруєння Кононенка стало відомо в січні, хоча саме отруєння начебто сталося у кінці 2016 року.

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