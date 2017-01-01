Консервативна партія Великобританії перемогла на місцевих виборах

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Лідер Консервативної партії Тереза Мей

Головні конкуренти консерваторів втратили 382 депутатські крісла

Британська правляча Консервативна партія, лідером якої є прем'єр-міністр країни Тереза Мей, зміцнили позиції на місцевих виборах, що проходили напередодні.

На регіональних виборах визначалися власники майже 4900 депутатських крісел. Після підрахунку всіх голосів консерватори збільшили своє представництво сумарно на 563 мандати. В одинадцяти регіональних парламентах вони отримали абсолютну більшість.

Лейбористи втратили 382 крісла, ліберальні демократи - 42, а UKIP - 145. Крім цього, в шести міських агломераціях вперше обирали глав регіональних адміністрацій, в тому числі в Бірмінгемі, Манчестері і Ліверпулі. У чотирьох випадках перемогли консерватори, в двох - лейбористи.

Як зазначає BBC, основний противник консерваторів - Лейбористська партія втратила контроль у місцевих радах в Уельсі. Трохи погрішили позиції шотландські націоналісти. Однак найгірші результати демонструє антиєвропейська партія UKIP.

Нагадаємо,18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів.

Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.

3 травня був розпущений парламент.

За даними соцопитувань, Консервативна партія Терези Мей на 19 % випереджає Лейбористську партію.

Джерело: Укрінформ